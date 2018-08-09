Arsenal Vida için kaynak arıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Vida için kaynak arıyor

    Arsenal Vida için kaynak arıyor

    ’nda gösterdiği performansla birlikte pek çok takımın listesine giren için İngiliz temsilcisi gerekli bütçeyi oluşturamıyor.

    'ın geçtiğimiz yıl devre arasında Dynamo Kiev'den bedelsiz olarak ettiği , sonrası pek çok takımın transfer listesine girdi. İngiliz medyasında yer alan habere göre , Hırvat futbolcu Vida için kaynak üretme sıkıntısı yaşıyor. Siyah-beyazlı yönetim, 20 milyon Euro ve Vida'nın performsına göre 5 milyon Euro'luk bir bonus talep ediyor. İngiliz temsilcisi, Vida'nın transferi için Danny Welbeck veya David Ospina'yı takasta kullanmak isterken, Beşiktaşlı yöneticiler ise takasa sıcak bakmıyor.

    Transferde son saatler
    'de transfer dönemi bugün TSİ 19.00'da sona erecekken Arsenal, transferi bitirmek için kaynak bulmaya çalışıyor. Kadrosunda bulunan Lucas Perez'i bugün West Ham'a 4 milyon 500 bin Euro'ya satan ada temsilcisi, saat 19.00'a kadar kaynak üretemezse Vida'yı transfer edemeyecek.
    1. 9.8.2018 14:56
    2. Güncelleme: 9.8.2018 14:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arsenal Vida için kaynak arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN