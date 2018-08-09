Arsenal Vida için kaynak arıyor
2018 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla birlikte pek çok takımın transfer listesine giren Domagaj Vida için İngiliz temsilcisi Arsenal gerekli bütçeyi oluşturamıyor.
Transferde son saatler
İngiltere Premier Lig'de transfer dönemi bugün TSİ 19.00'da sona erecekken Arsenal, transferi bitirmek için kaynak bulmaya çalışıyor. Kadrosunda bulunan Lucas Perez'i bugün West Ham'a 4 milyon 500 bin Euro'ya satan ada temsilcisi, saat 19.00'a kadar kaynak üretemezse Vida'yı transfer edemeyecek.
- 9.8.2018 14:56
- Güncelleme: 9.8.2018 14:59
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
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