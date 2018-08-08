Veli Kavlak'ın Krone gazetesine yaptığı açıklamalardan satır başları şunlar:



"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOKTU!"

Beşiktaş 'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Veli Kavlak Avusturya 'da Krone gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın LASK Linz eşlemesi hakkında da konuşan Veli Kavlak, Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulübün de Galatasaray olduğunu söyledi.

Sözleşmemle ilgili bana bir bilgi verilmedi. Tek taraflı olarak feshedildi. 2019'a kadar sözleşmem vardı. Menajerim neler olacağıyla ilgilenecek."





"LASK'IN HİÇ ŞANSI YOK"



"LASK Linz için Beşiktaş maçları oldukça çok zor olacak. Beşiktaş'ın çok deneyimli futbolcuları var. Futbolda her şey olabilir ama Beşiktaş ilk maçtan işi bitirmek isteyecektir. LASK, ilk maçta sahasında oynarak avantajlı skor elde etseydi bile İstanbul'da tur şansları sıfır olurdu."





"EN FAZLA TARAFTAR GALATASARAY'DA"



"Türkiye'de birçok şey farklı. Beşiktaş'ın 18 milyon, Fenerbahçe'nin 22 milyon, Galatasaray'ın daha da fazla taraftarı var. Bu yüzden takımlar sürekli baskı altında. Bu takımlarda oynuyorsanız hep kazanmak zorundasınız."