Veli Kavlak, Beşiktaş'ın rakibine şans tanımadı! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , 'ın rakibine şans tanımadı!

    Veli Kavlak, Beşiktaş'ın rakibine şans tanımadı!

    'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği , 'nın Krone gazetesine açıklamalarda bulundu.

    'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği , 'da Krone gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın LASK Linz eşlemesi hakkında da konuşan Veli Kavlak, Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulübün de olduğunu söyledi.

    Veli Kavlak'ın Krone gazetesine yaptığı açıklamalardan satır başları şunlar:

    "HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOKTU!"

    Sözleşmemle ilgili bana bir bilgi verilmedi. Tek taraflı olarak feshedildi. 2019'a kadar sözleşmem vardı. Menajerim neler olacağıyla ilgilenecek."

    "LASK'IN HİÇ ŞANSI YOK"


    "LASK Linz için Beşiktaş maçları oldukça çok zor olacak. Beşiktaş'ın çok deneyimli futbolcuları var. Futbolda her şey olabilir ama Beşiktaş ilk maçtan işi bitirmek isteyecektir. LASK, ilk maçta sahasında oynarak avantajlı skor elde etseydi bile İstanbul'da tur şansları sıfır olurdu."

    "EN FAZLA TARAFTAR GALATASARAY'DA"


    "Türkiye'de birçok şey farklı. Beşiktaş'ın 18 milyon, 'nin 22 milyon, Galatasaray'ın daha da fazla taraftarı var. Bu yüzden takımlar sürekli baskı altında. Bu takımlarda oynuyorsanız hep kazanmak zorundasınız."

    1. 8.8.2018 12:38
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