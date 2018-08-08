Veli Kavlak, Beşiktaş'ın rakibine şans tanımadı!
Beşiktaş'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Veli Kavlak, Avusturya'nın Krone gazetesine açıklamalarda bulundu.
Veli Kavlak'ın Krone gazetesine yaptığı açıklamalardan satır başları şunlar:
"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOKTU!"
Sözleşmemle ilgili bana bir bilgi verilmedi. Tek taraflı olarak feshedildi. 2019'a kadar sözleşmem vardı. Menajerim neler olacağıyla ilgilenecek."
"LASK'IN HİÇ ŞANSI YOK"
"LASK Linz için Beşiktaş maçları oldukça çok zor olacak. Beşiktaş'ın çok deneyimli futbolcuları var. Futbolda her şey olabilir ama Beşiktaş ilk maçtan işi bitirmek isteyecektir. LASK, ilk maçta sahasında oynarak avantajlı skor elde etseydi bile İstanbul'da tur şansları sıfır olurdu."
"EN FAZLA TARAFTAR GALATASARAY'DA"
"Türkiye'de birçok şey farklı. Beşiktaş'ın 18 milyon, Fenerbahçe'nin 22 milyon, Galatasaray'ın daha da fazla taraftarı var. Bu yüzden takımlar sürekli baskı altında. Bu takımlarda oynuyorsanız hep kazanmak zorundasınız."
- 8.8.2018 12:38
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
ua5454 şampiyonlar ligi katılım parasını ne zaman verecekler. Fener belli ki elenecek onun da payı var halledilir yani
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 8
Yorum
quarejma abi beşiktaşa ronaldo'yu alın
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
orhan bu takım artık iflah olmaz.deniz bitti.bir arap bulurlarsa satsınlar.
Veli Kavlak, Beşiktaş'ın rakibine şans tanımadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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