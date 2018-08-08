Serkan Reçber görevi bıraktı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    görevi bıraktı

    Serkan Reçber görevi bıraktı
    'TA Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirilen , görevinden ayrıldı. Reçber, "Bugün itibariyle ayrılma kararı aldım. Başta Başkanımız olmak üzere bana destek veren yöneticilere, teknik heyete, geleceğin futbolcu Kartallarına ve büyük Beşiktaş taraaftarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
    1. 8.8.2018
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