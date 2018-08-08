Lens'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Takım içinde herkesin motivasyonu yüksek. Yarın ilk ayakta da pozitif bir sonuç almak istiyoruz.

Herkes biliyor ki geçen sene en iyi sezonlarımdan biri değildi. Şu anda özgüvenim oldukça yüksek. Yapabileceklerimi ve kalitemi biliyorum. Daha da iyisinin yapabilirm. Benim için her maç önemli. Antrenman maçı ya da resmi maç fark etmez. Performansını yükseltmek istiyorum.'

Ben antrenmanlarıma yüzde yüz odaklanırsam bu performansımı arttırmak için yeterli olacaktır



Şenol Güneş'in açıklamarından önemli başlıklar;

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci rakip ile oynayacağız. Her maç önemli. Avrupa'da oynadığımız her maç önemli ve gol yemeden kazanmak avantajdır. İki maç sonundan tur atlayan belli olacak.



"ŞARTLAR UYARSA VİDA GİDEBİLİR"

Vida'nın morali iyi. Bu sezon baktığınızda oynayacak oyunculardan birisi. Takımda direkt oynayabilecek bir oyuncu. Transferi sadece kulüple ilgili değil oyuncunun düşüncesiyle de ilgili. Şartlar uyarsa hiç beklemediğiniz oyuncunun gittiği ortamda o da gidebilir. Ancak kulüpten yansıtılan resmi bir teklif olmadı. Yazılan çizilenlerin abartılı olduğunu düşünüyorum.



"NEGREDO İYİ FUTBOLCU"

"Mario Gomez ile Cenk vardı, Cenk niye oynamıyor deniyordu ama ikisini değiştirerek sezonu bitirdik. Ben hoca olarak her mevkide 4-5 oyuncu olsun isterim, diğerleri beklesin. Negredo da şu anda çalışıyor, kalırsa da duygusal kırılması olmaz, anlaşması var. Negredo kalırsa burada oynayacak, anlaşması var. Negredo'yu sattığın zaman hem masrafın düşüşe geçer, hem de para kazanırsın. Ama iyi oyuncu. Bu Vagner için de geçerli. En geride kalan Larin'dir. Oynasınlar diye aldık, oynadıktan sonra kimsenin gitmesini istemem. "