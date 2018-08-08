Kartal’da forvet falı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’da forvet falı

    Kartal’da forvet falı

    ile yollarını ayırmak için geri sayıma geçen siyah-beyazlılar , ve ’dan birini bitirecek

    DÖNMEK İSTİYOR
    Siyah-beyazlılarda forma giydiği 2015-16'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan , menajeri aracılığı ile haber yolladı ve geri dönmek istediğini iletti. Beşiktaşlı yöneticiler de, " bütçesi bizim istediğimiz şartlarda olursa, olabilir" görüşünde birleşti. Siyah-beyazlıların "İstediğimiz bütçe" noktasında ilk şart, 33 yaşındaki oyuncunun bonservisini Stuttgart'tan bedelsiz olarak alması yer alıyor. Ardından 2 yıllık sözleşmeyi kabul etmesi beklenen Gomez'in, imza parası da dahil yılda 3.5 milyon euro'ya 'evet' demesi gerekiyor. Bu şart oluşursa Mario Gomez yeniden formasını giyebilecek.

    ABOU EL YAKTI
    BEŞİKTAŞ yönetiminin ilk tercihi Kamerunlu forvet . Porto kulübü, siyah-beyazlıların yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmazken, Vincent Aboubakar'ı 20 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı da düşünmüyor. Konuyla ilgili olarak Ojogo gazetesine konuşan Porto Başkanı Pinto Da Costa, Beşiktaş'ın yakın markaja aldığı Aboubakar için, "Şu anda elimizde oyuncularımızı satmamız için bazı teklifler var. Bunların başında da Vincent Aboubakar geliyor. Fakat şu anda onun takımdan ayrılmasını istemediğimiz için herhangi bir indirimde bulunmuyoruz. İstediğimiz rakam belli" sözlerini kullandı.

    ENES BOŞA ÇIKIYOR
    KARA 'ın forvet adaylarından biri de .. Hatta teknik direktör 'in istediği ilk ismin genç yıldız olduğu biliniyor. 21 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın gözü ise Milan'ın forveti Carlos Bacca'da... Enes Ünal'ın kulübü Villareal, Kolombiyalı golcü için 15 milyon euro önerdi. Gelen bilgilere göre Bacca'nın da İspanyol ekibine transfer edilmesi durumunda Villareal, Sansone ile beraber Enes Ünal'ın de takımdan ayrılmasına izin verecek. Aksi taktirde sadece Sansona gidecek, Enes Ünal ise takımda kalacak. Enes boşa çıkarsa, Beşiktaş'a imza atması da an meselesi olacak.
    1. 8.8.2018
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