Kartal’da forvet falı
Negredo ile yollarını ayırmak için geri sayıma geçen siyah-beyazlılar Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Enes Ünal’dan birini bitirecek
Siyah-beyazlılarda forma giydiği 2015-16'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Mario Gomez, menajeri aracılığı ile haber yolladı ve geri dönmek istediğini iletti. Beşiktaşlı yöneticiler de, "Transfer bütçesi bizim istediğimiz şartlarda olursa, olabilir" görüşünde birleşti. Siyah-beyazlıların "İstediğimiz bütçe" noktasında ilk şart, 33 yaşındaki oyuncunun bonservisini Stuttgart'tan bedelsiz olarak alması yer alıyor. Ardından 2 yıllık sözleşmeyi kabul etmesi beklenen Gomez'in, imza parası da dahil yılda 3.5 milyon euro'ya 'evet' demesi gerekiyor. Bu şart oluşursa Mario Gomez yeniden Beşiktaş formasını giyebilecek.
ABOU EL YAKTI
BEŞİKTAŞ yönetiminin ilk tercihi Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar. Porto kulübü, siyah-beyazlıların yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmazken, Vincent Aboubakar'ı 20 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı da düşünmüyor. Konuyla ilgili olarak Ojogo gazetesine konuşan Porto Başkanı Pinto Da Costa, Beşiktaş'ın yakın markaja aldığı Aboubakar için, "Şu anda elimizde oyuncularımızı satmamız için bazı teklifler var. Bunların başında da Vincent Aboubakar geliyor. Fakat şu anda onun takımdan ayrılmasını istemediğimiz için herhangi bir indirimde bulunmuyoruz. İstediğimiz rakam belli" sözlerini kullandı.
ENES BOŞA ÇIKIYOR
KARA Kartal'ın forvet adaylarından biri de Enes Ünal.. Hatta teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ilk ismin genç yıldız olduğu biliniyor. 21 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın gözü ise Milan'ın forveti Carlos Bacca'da... Enes Ünal'ın kulübü Villareal, Kolombiyalı golcü için 15 milyon euro önerdi. Gelen bilgilere göre Bacca'nın da İspanyol ekibine transfer edilmesi durumunda Villareal, Sansone ile beraber Enes Ünal'ın de takımdan ayrılmasına izin verecek. Aksi taktirde sadece Sansona gidecek, Enes Ünal ise takımda kalacak. Enes boşa çıkarsa, Beşiktaş'a imza atması da an meselesi olacak.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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