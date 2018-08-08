Beşiktaş LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Son iki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Kartal bu yıl UEFA Avrupa Ligi’ne katılma mücadelesi veriyor. Beşiktaş deplasmanda oynayacağı ikinci maç öncesi kendi evinde elde edeceği avantajlı bir skorla turu garantilemek istiyor. Beşiktaş - LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de olacak...
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma olduğu belirtildi.
Isınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışma ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmandan önce teknik direktör Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 245 lira
2. kategori: 225 lira
3. kategori: 205 lira
4. kategori: 195 lira
5. kategori: 165 lira
6. kategori: 150 lira
7. kategori: 100 lira
8. kategori: 90 lira
VIP: 680 lira
1903 A-E Tribünü: 680 lira
1903 B-D Tribünü: 750 lira
1903 C Tribünü: 800 lira
Beşiktaş LASK Linz maçı 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
- 8.8.2018 09:15
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Beşiktaş LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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