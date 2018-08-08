Beşiktaş LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Linz UEFA maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz UEFA <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a> maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA 3. Eleme Turu ilk maçında ekibi Linz ile karşı karşıya gelecek. Son iki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden bu yıl UEFA ’ne katılma mücadelesi veriyor. deplasmanda oynayacağı ikinci maç öncesi kendi evinde elde edeceği avantajlı bir skorla turu garantilemek istiyor. UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de olacak...

    UEFA 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü 'ta temsilcisi Linz ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK 'nde yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma olduğu belirtildi.

    Isınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışma ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    , Linz maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmandan önce , bir basın toplantısı düzenleyecek.

    BEŞİKTAŞ LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş'ın UEFA 3. ön eleme turunda 'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

    1. kategori: 245 lira
    2. kategori: 225 lira
    3. kategori: 205 lira
    4. kategori: 195 lira
    5. kategori: 165 lira
    6. kategori: 150 lira
    7. kategori: 100 lira
    8. kategori: 90 lira

    VIP: 680 lira
    1903 A-E Tribünü: 680 lira
    1903 B-D Tribünü: 750 lira
    1903 C Tribünü: 800 lira

    Beşiktaş LASK Linz maçı 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadele kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    1. 8.8.2018 09:15
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