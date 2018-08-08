BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve kondisyon çalıştı. Antrenmana, henüz hazır olmayan Atiba Hutchinson ile sakatlığı bulunan Adriano Correia katılmadı.

Beşiktaş'ın basına kapalı bölümde taktik uygulamalar üzerinde durduğu belirtildi.