Beşiktaş, LASK Linz maçına hazır – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , Linz maçına hazır

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz maçına hazır

    , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın temsilcisi Linz ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve kondisyon çalıştı. Antrenmana, henüz hazır olmayan ile sakatlığı bulunan Adriano Correia katılmadı.

    'ın basına kapalı bölümde taktik uygulamalar üzerinde durduğu belirtildi.

    1. 8.8.2018 19:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Linz maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN