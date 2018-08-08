Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve kondisyon çalıştı. Antrenmana, henüz hazır olmayan Atiba Hutchinson ile sakatlığı bulunan Adriano Correia katılmadı.
Beşiktaş'ın basına kapalı bölümde taktik uygulamalar üzerinde durduğu belirtildi.
- 8.8.2018 19:50
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Beşiktaş, LASK Linz maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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