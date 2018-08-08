Beiranvand’a izin çıkmadı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Beiranvand’a izin çıkmadı

    Beiranvand’a izin çıkmadı
    'ın listesindeki isimlerden biri olan İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı. Persepolis Sözcüsü Khomarlu, 'nda Ronaldo'nun penaltısı kurtararak dikkatleri üzerine çeken Beiranvand'ın 'a ya da başka bir kulübe gidişine izin verilemeyeceğini belirtti. Khomarlu, "Teklif gelse dahi yanıtımız olumsuzdur" dedi.
    1. 8.8.2018
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