Akhisar maçı biletleri satışta – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Akhisar maçı biletleri satışta

    Akhisar maçı biletleri satışta
    SÜPER Lig'in ilk haftasında, pazar akşamı G.Saray'ı mağlup ederek 'yı kazanan Akhisarspor'u konuk edecek olan , bu maçın biletlerini bugün 10.00 itibariyle satışa çıkaracak. Bilet fiyatları 90 ile 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. VIP biletleri 680 TL, 1903 tribün biletleri 680-800 TL arasında değişen fiyatlarla satışta.
    1. 8.8.2018
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