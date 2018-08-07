Yeni rakip belli oldu
Kartal, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turunu geçmesi durumunda Nordsjaelland- Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşaca
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda playoff turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. 3. ön eleme turunda mücadele eden Beşiktaş, 9 ve 16 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya geleceği Avusturya temsilcisi LASK Linz'i elerse Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turunda ilk maçlar 23 Ağustos, rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Bu arada Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da güncelleme yaptı. Siyah-beyazlılarda UEFA kadrosuna 4 isim dahil edilirken, 3 oyuncu ise alınmadı. Enzo Roco, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe kadroya dahil edilirken; Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba ise kadroda yer almadı.
- 7.8.2018
-
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
-
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
-
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Yeni rakip belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.