Yeni rakip belli oldu – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Yeni rakip belli oldu

    Yeni rakip belli oldu

    , Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turunu geçmesi durumunda Nordsjaelland- Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşaca

    Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda playoff turu kura çekimi, 'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. 3. ön eleme turunda mücadele eden , 9 ve 16 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya geleceği temsilcisi LASK Linz'i elerse Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan () eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turunda ilk maçlar 23 Ağustos, rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Bu arada Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da güncelleme yaptı. Siyah-beyazlılarda UEFA kadrosuna 4 isim dahil edilirken, 3 oyuncu ise alınmadı. Enzo Roco, Domagoj Vida, ve kadroya dahil edilirken; Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba ise kadroda yer almadı.

    1. 7.8.2018
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