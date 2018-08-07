Seyit Mehmet Özkan'dan Fikret Orman'a ziyaret
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    <a href="/index/seyit-mehmet-ozkan?id=7ab1f82b-06e1-40a8-95cd-37a5f08d11a6" class="" rel="tag">Seyit Mehmet Özkan</a>'dan <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'a ziyaret

    Altınordu Futbol Kulübü Başkanı , 'ta Kulübü Başkanı ile bir araya geldi

    Altınordu Futbol Kulübü Başkanı , Kulübü Başkanı 'ı ziyaret etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'ın 'taki makamında gerçekleşen ziyarette Özkan'a, Altınordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ile Medya İlişkileri Yöneticisi Ali Ergöçmez'in eşlik ettiği bildirildi.

    Yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın 'ı gezdirip futbol sohbetinde bulunduğu 'a isminin yazılı olduğu forması hediye ettiği kaydedildi. Özkan'ın da başkan Fikret Orman'a, iki kulübün armalarının yer aldığı bir tablo takdim ettiği belirtildi.

    1. 7.8.2018 12:35
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