Mansız, Linz’i izledi – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Mansız, Linz’i izledi

    Mansız, Linz’i izledi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı , Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda siyah beyazlıların rakibi olan 'i takibe aldı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı , Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda siyah beyazlıların rakibi olan 'i takibe aldı. Mansız; Linz'in Bundesliga'nın 2. haftasında oynadığı ve 0-0 sona eren St. Polten karşılaşmasını tribünden takip etti ve detaylı raporunu Güneş'e sundu.

    1. 7.8.2018
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