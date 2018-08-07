Mansız, Linz’i izledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı İlhan Mansız, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda siyah beyazlıların rakibi olan Lask Linz'i takibe aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı İlhan Mansız, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda siyah beyazlıların rakibi olan Lask Linz'i takibe aldı. Mansız; Linz'in Avusturya Bundesliga'nın 2. haftasında oynadığı ve 0-0 sona eren St. Polten karşılaşmasını tribünden takip etti ve detaylı raporunu Güneş'e sundu.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
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