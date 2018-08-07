Mansız, Linz’i izledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı İlhan Mansız, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda siyah beyazlıların rakibi olan Lask Linz'i takibe aldı. Mansız; Linz'in Avusturya Bundesliga'nın 2. haftasında oynadığı ve 0-0 sona eren St. Polten karşılaşmasını tribünden takip etti ve detaylı raporunu Güneş'e sundu.