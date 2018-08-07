Beşiktaş'ın astronomik rakamlara satmayı planladığı Vida konusunda sessizlik hakim. Vida'nın menajeri Cvjetkovic'le koordineli çalışan Başkan Orman, "Sessizlik" kararı alırken, Vida'nın menajeri de bir kez "İsteyen önce Beşiktaş'ı ikna etmeli" diyerek son sözü söyledi.