Domagoj Vida’da ‘sessizlik’ hakim – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Domagoj ’da ‘sessizlik’ hakim

    Domagoj <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a>’da ‘sessizlik’ hakim

    'ın astronomik rakamlara satmayı planladığı konusunda sessizlik hakim.

    'ın astronomik rakamlara satmayı planladığı konusunda sessizlik hakim. 'nın menajeri Cvjetkovic'le koordineli çalışan Başkan Orman, "Sessizlik" kararı alırken, Vida'nın menajeri de bir kez "İsteyen önce 'ı ikna etmeli" diyerek son sözü söyledi.

    1. 7.8.2018
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