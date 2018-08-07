Chadli kadroda yok

Talisca'dan boşalan pozisyonunu doldurmak isteyen Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Nacer Chadli, West Brom'un sezonun ilk maçında sahasında Bolton'a 2-1 yenildiği maçın kadrosnunda yer almadı. Chadli dışında takımda ayrılacağı konuşulan Venezuelalı golcü Solomon Rondon'un da kadroda olmaması dikkat çekti.