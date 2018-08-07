Chadli kadroda yok – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Chadli kadroda yok

    Chadli kadroda yok

    'dan boşalan pozisyonunu doldurmak isteyen 'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan , 'un sezonun ilk maçında sahasında Bolton'a 2-1 yenildiği maçın kadrosnunda yer almadı.

    'dan boşalan pozisyonunu doldurmak isteyen 'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan , 'un sezonun ilk maçında sahasında Bolton'a 2-1 yenildiği maçın kadrosnunda yer almadı. Chadli dışında takımda ayrılacağı konuşulan Venezuelalı golcü Solomon Rondon'un da kadroda olmaması dikkat çekti.

    1. 7.8.2018
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