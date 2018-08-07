Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Beşiktaş'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Serkan Reçber, ayrılma kararı aldığını açıkladı.
- 7.8.2018 15:50
-
Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 1
Yorum
Aslan Bu yil FatihTerimi Bodrum havasi carpmis nasil iyi olacagiz?
-
G.Saray'dan radikal karar! Bafetimbi Gomis satılıyor!
Toplam 12
Yorum
Aslan Satin satin satin,imzasinin arkasinda durmayan mizikciyi SATIN !
-
Gözler Eljif Elmas'ta olacak
Toplam 7
Yorum
AleXxX Eljif,barış,ferdi bu cocuklar cok iyiler ama henüz yıldız adayları. Üstlerine cok yük bindirip motivasyonlarını bozmayalım da.
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.