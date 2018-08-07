Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'ta sürpriz ayrılık

    Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

    'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan , ayrılma kararı aldığını açıkladı.

    , Kulübü'ndeki görevini bıraktığını duyurdu.

    1. 7.8.2018 15:50
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