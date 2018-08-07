UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma olduğu belirtildi.
Isınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışma ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmandan önce teknik direktör Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.
- 7.8.2018 22:18
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Beşiktaş'ta LASK Linz mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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