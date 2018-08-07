Beşiktaş'ta LASK Linz mesaisi – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'ta Linz mesaisi

    Beşiktaş'ta LASK Linz mesaisi

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta temsilcisi Linz ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK 'nde yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma olduğu belirtildi.

    Isınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışma ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    , Linz maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmandan önce teknik direktör Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 7.8.2018 22:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta LASK Linz mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN