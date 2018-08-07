Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma olduğu belirtildi.

Isınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışma ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmandan önce teknik direktör Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.