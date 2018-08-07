Beşiktaş'ın yeni ikilisi: Enzo Roco & Pepe – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'ın yeni ikilisi: &

    Beşiktaş'ın yeni ikilisi: Enzo Roco & Pepe

    Siyah-beyazlıların yeni transferi 'nun takımla uyumu, teknik heyeti keyiflendirdi.

    Siyah-beyazlıların yeni transferi 'nun takımla uyumu, teknik heyeti keyiflendirdi. Çift kale maç çalışmasında teknik direktör tarafından yan yana görevlendirilen Enzo Roco ve , uzun süredir birlikte oynuyormuş imajı verdiler. Öte yandan Cyle Larin'in performansının her geçen gün artması da gözden kaçmadı.

    1. 7.8.2018
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