Siyah-beyazlıların yeni transferi Enzo Roco'nun takımla uyumu, teknik heyeti keyiflendirdi. Çift kale maç çalışmasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından yan yana görevlendirilen Enzo Roco ve Pepe, uzun süredir birlikte oynuyormuş imajı verdiler. Öte yandan Cyle Larin'in performansının her geçen gün artması da gözden kaçmadı.