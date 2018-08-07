Siyah-beyazlıların yeni transferi Enzo Roco'nun takımla uyumu, teknik heyeti keyiflendirdi.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Enzo Roco'nun takımla uyumu, teknik heyeti keyiflendirdi. Çift kale maç çalışmasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından yan yana görevlendirilen Enzo Roco ve Pepe, uzun süredir birlikte oynuyormuş imajı verdiler. Öte yandan Cyle Larin'in performansının her geçen gün artması da gözden kaçmadı.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Beşiktaş'ın yeni ikilisi: Enzo Roco & Pepe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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