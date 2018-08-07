Beşiktaş sezona kazanarak başlıyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    sezona kazanarak başlıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> sezona kazanarak başlıyor

    'de yeni sezona Akhisar maçıyla başlayacak , lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

    'de yeni sezona Akhisar maçıyla başlayacak , lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyahbeyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. , bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.

    7 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ
    Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

    1. 7.8.2018
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