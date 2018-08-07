Süper Lig'de yeni sezona Akhisar maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyahbeyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.



7 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.