Beşiktaş-LASK Linz maçının hakemi Bartosz Frankowski oldu – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    -LASK Linz maçının hakemi oldu

    Beşiktaş-LASK Linz maçının hakemi Bartosz Frankowski oldu

    - LASK Linz maçını yönetecek.

    'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz ile İstanbul'da yapacağı ilk maçı Polonyalı hakem yönetecek.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler'in yapacağı bildirildi.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Polonyalı Zbigniew Dobrynin'in üstleneceği kaydedildi.


    1. 7.8.2018 15:07
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