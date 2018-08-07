Beşiktaş-LASK Linz maçının hakemi Bartosz Frankowski oldu
Beşiktaş - LASK Linz maçını Bartosz Frankowski yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz ile İstanbul'da yapacağı ilk maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler'in yapacağı bildirildi.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Polonyalı Zbigniew Dobrynin'in üstleneceği kaydedildi.
- 7.8.2018 15:07
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Toplam 11
Yorum
UA Gomis iyi oyuncu. Oyuna gelip satmayın. Onu satanlar pişman olmuştu.
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alibeker Fatih Terim, sen kafayı değiştir. Oyuncu tercihlerin çok yanlış. İkinci yarı sahada uyuyan Gomis'i, Fegouli'yi neden oyundan almadın?
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Toplam 24
Yorum
Gs Ya bırakın varı yok..Hakemlerin kıçı başı ayrı oynamasın yeter..Şunu yapan dünya çapında bir hakem..Hadi görmedin gittin baktın acıyorum san
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