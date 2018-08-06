Veli Kavlak'dan veda mesajı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'dan veda mesajı

    <a href="/index/veli-kavlak?id=fb7a9dce-4412-48b1-bcc2-c93468cfc604" class="" rel="tag">Veli Kavlak</a>'dan veda mesajı

    'ın sözleşmesi tek taraflı feshettiği , sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

    İşte Veli Kavlak'ın açıklaması:

    Öncelikle bugüne kadar birçok basın ve yayın kuruluşunda yer bulmuş hakkımdaki haberlerin birçoğunun gerçeği yansıtmadığını ve sözleşmemin devamı süresince camiasının zarar görmemesi adına hiçbir açıklama yapmadığımı bildirir, ilk kez yapmakta olduğum bu açıklama ile bugüne kadar üzerimde emeği olan öncelikle camiası ve taraftarı ile değerli yöneticilerine şükranlarımı sunmak aınacıyla bu mesajı yayıııladığımın bilinmesini isterim.

    ile olan sözleşmem bugün itibariyle tarafıma ulaşan fesihname ile sonlanmış bulunmaktadır. ' a hizmet ettiğim 7 yıllık sürenin sonunda sözleşmemin bu şekilde tek taraflı olarak feshedilmesi beni derinden üzmüş bulunmaktadır. Bu 7 yıllık süre boyunca bana tarifi imkânsız anılar yaşatmış olan camiasına ve büyük tarattarına teşekkürü bir olarak görınekteyim. Her ne kadar üzücü bir şekilde ayrılmam gerekmiş olsa da, Beşiktaş camiasına ve büyük taraftarına olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu fırsatla başta beni her türlü fedakârlığı göstererek Beşiktaş camiasına kazandırmış olan Başkanımız Sn. olmak üzere Başkanımız Sn. ve 7 yıllık süreçte görev almış tüm yöneticilerimize,

    Beşiktaş' a transferimde emeği geçen Sn. ve birlikte çalıştığım hocalarım Sn. , Sn. Carlos Carvalhal, Sn. ve Sn. ' e,

    Tesislerimizde ve stadyumda görevli her biri ayrı ayrı değerli tüm Beşiktaş personeline teşekkürü bir bilmekteyim.

    Bu fırsatla son Sözlerimi ise Beşiktaş' ın asıl sahibi olan büyük Beşiktaş taraftarına ayımiak istemektcyim. Beşiktaş formasını giydiğim ilk günden itibaren bana her türlü desteği vermiş olan, beni her fırsatta onurlandırmış ve büyük bir gurur yaşamama vesile olmuş olan büyük Beşiktaş taraftarma şükranlanmı sunar, Beşiktaş' a hizmet ettiğim süreç üzücü bir şekilde sona ermiş olsa da bana yaşattıkları tarifi imkânsız duyguları her zaman kalbimde taşıyacağımın bilinmesini isterim.

    Saygılarımla kamuoyunun takdirine sunarım.



    1. 6.8.2018 19:22
    2. Güncelleme: 6.8.2018 19:23
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