UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu!
Ülkemizi UEFA Avrupa Liginde temsil edecek Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya'nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri belli oldu.
Turu geçmesi halinde temsilcilerimizden Beşiktaş, Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR'E ZORLU RAKİP!
Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise, Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.
- 6.8.2018 14:42
- Güncelleme: 6.8.2018 15:24
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Toplam 12
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Murat Nihat az buçuk severdim seni, o sevgini de bitirdin...
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Toplam 5
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kartal 007 Koreli Jo bundan daha iyiydi, keşke o gelebilse.
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Toplam 17
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Aslan Insan görmek istedigini görür,VAR gecin gol pozisyonumuz yok FatihTerim dahale Gomis israri neden Sinan nerede ?
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