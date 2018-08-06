UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya'nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri belli oldu.

Turu geçmesi halinde temsilcilerimizden Beşiktaş, Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR'E ZORLU RAKİP!

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise, Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.