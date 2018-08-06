UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu!
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'nde ve 'in rakipleri belli oldu!

    UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu!

    Ülkemizi Avrupa Liginde temsil edecek ve 'in muhtemel rakipleri belli oldu.

    3. ön eleme turunda temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol ile 'nın LASK Linz takımıyla eşleşen 'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri belli oldu.

    Turu geçmesi halinde temsilcilerimizden Beşiktaş, Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    BAŞAKŞEHİR'E ZORLU RAKİP!

    Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise, Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.

    1. 6.8.2018 14:42
    2. Güncelleme: 6.8.2018 15:24
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