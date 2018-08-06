Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki

    Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki

    Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.

    Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.

    Kahveci'ye yaptığı paylaşımın ardından bazı Beşiktaş taraftarlarınca tepki gördü.

    Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde ''Nihat bizden tefeci gibi para aldı'' ifadelerini kullanmıştı.

    OKTAY DERELİOĞLU'NDAN DA BİR YORUM GELDİ

    Oktay Derelioğlu da bu paylaşımla ilgili kısa bir yorumda bulundu ve Fikret Orman'a eleştiriler yaptı. Derelioğlu bu paylaşımın altına yaptığı yorumda ''Fikret Orman açıp küfür eder anca Nihat'ım! Bakalım bekliyorum, varsa yüreğin yüzüme et diye beni de engelledi! Beşiktaş'ın sahibi sanıyor kendini. Ancak sosyal medyada belden aşağı vurarak algı yapıyor. Kimseden de korkumuz yok, bunu da sahte hesaplar ve kişiler bilsin' Beşiktaş'ın tek sahibi vardır, o da taraftar'' ifadelerini kullandı.

    1. 6.8.2018 10:23
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