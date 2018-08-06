Enzo Roco’yu yıllardır bilirim – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’yu yıllardır bilirim

    Enzo Roco’yu yıllardır bilirim

    'ın Şilili yıldızı , vatandaşı hakkında konuştu.

    'ın Şilili yıldızı , vatandaşı hakkında konuştu. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadan sorduğu "Yeni transfer Roco hakkındaki düşüncelerin neler?" soruyu yanıtlayan Medel, "Roco'nun çocukluğunu bilirim. Beşiktaş'ta oynamak onun için büyük şans. Umarım yeteneklerini göstererek takıma katkı sağlar" dedi.

    1. 6.8.2018
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