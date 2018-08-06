Demba Ba'ya destek yağıyor
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ya destek yağıyor

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a>'ya destek yağıyor

    'nde ile oynadıkları karşılaşmada ırkçı ifadelere maruz kaldığını savunan 'nın Senegalli futbolcusu , yaşadığı olayın ardından büyük destek gördü

    soruşturma başlattığı olayla ilgili eski kulübü 'ın da destek verdiği 'ya 'den çok sayıda destek mesajı iletildi

    'nde ile oynadıkları karşılaşmada ırkçı ifadelere maruz kaldığını savunan 'nın Senegalli futbolcusu , yaşadığı olayın ardından büyük destek gördü.

    maçında rakip futbolcu 'ın ırkçı ifadeleriyle karşılaştığını belirten Demba Ba'ya destek olan Teknik Direktörü Wu Jingui, futbolcusunun küçük düşürücü ifadelere maruz kaldığını açıkladı.

    Çinli teknik adam, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Demba Ba'nın maruz kaldığı duruma tepki göstererek, "Changchun Yatai takımından bir oyuncunun Demba Ba için küçük düşürücü ifadeler kullandığını öğrendim. Dünyanın hiçbir yerinde bu tip söylemler olmamalı." ifadelerini kullandı.

    'nde farklı ülkelerden birçok futbolcunun top koşturduğunu hatırlatan Wu Jingui, "Herkese saygı gösterilmeli. Bir daha ırkçılık olayları yaşanmamalı." yorumunu yaptı.

    Federasyon soruşturma başlattı

    Çin Futbol Federasyonu gözlemci raporuna dayanarak konu hakkında soruşturma açtığını bildirdi.

    Açıklamada, olay doğruysa dahil olan futbolculara ciddi yaptırımlar uygulanacağı ve federasyon olarak ırkçılığa net bir şekilde karşı olunduğu kaydedildi.

    Demba Ba'ya Türkiye'den destek

    'ta oynadığı dönemde hem performansı hem de sempatik kişiliğiyle ön plana çıkan ve merhum 'in "Hangimiz Sevmedik" şarkısı adına uyarlanan Demba Ba'ya 'den de destek yağdı.

    Beşiktaş Kulübü de Çin Süper Ligi'nde ırkçılığa maruz kaldığını belirten eski futbolcuları Demba Ba'ya destek verdi.

    Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından, Senegalli futbolcunun kartal pençesi hareketinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı ve mesaja İngilizce "Yalnız değilsin" notu düşüldü. Paylaşımda "Irkçılığa hayır" etiketi de yer aldı. Demba Ba ise Beşiktaş'ın paylaşımını kalp emojisiyle yanıtladı.

    Beşiktaş ve diğer takım taraftarları da sosyal medya hesapları üzerinden 33 yaşındaki golcüye destek mesajları iletti.

    Demba Ba'nın vatandaşı ve arkadaşı da destek verenler arasında yer aldı. Türkiye'de daha önce ve formaları giyen Sow, "Twitter"daki hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaştı.

    Demba Ba, hesabından paylaştığı mesajda, elinde "Irkçılığa hayır" yazılı flamanın bulunduğu ve Beşiktaş'ta oynadığı döneme ait bir fotoğrafa yer vererek, "Irkçılığa hayır. Irkçılığa karşı yanımda duran herkese minnettarım. Ayrıca mesaj gönderen ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ayakta durmamın sebebi sizlersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kariyerine Çin'de devam eden Beşiktaş ve 'nin eski oyuncusu Demba Ba, deplasmanda Changchun Yatai ile oynadıkları maçın ikinci yarısında kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle rakip futbolculardan 'a sert tepki göstermiş, iki takımın oyuncuları Senegalli futbolcuyu güçlükle sakinleştirmişti.

    1. 6.8.2018 13:51
    2. Güncelleme: 6.8.2018 14:03
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