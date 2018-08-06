UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak Beşiktaş'ta izni biten Hırvat oyuncu Domagoj Vida, takımla ilk çalışmasına çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, izni sona eren Vida'nın takımla ilk çalışmasını yaptığı belirtildi.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmanın, ısınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başladığı kaydedildi. Top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile süren idmanın, taktik çalışma ve 3 takım halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 6.8.2018 23:28
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Beşiktaş'ta Domagoj Vida çalışmalara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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