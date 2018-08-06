Beşiktaş'ta Domagoj Vida çalışmalara başladı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ta Domagoj çalışmalara başladı

    Beşiktaş'ta Domagoj Vida çalışmalara başladı

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta temsilcisi Linz ile karşılaşacak 'ta izni biten Hırvat oyuncu Domagoj , takımla ilk çalışmasına çıktı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, izni sona eren 'nın takımla ilk çalışmasını yaptığı belirtildi.

    Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmanın, ısınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başladığı kaydedildi. Top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile süren idmanın, taktik çalışma ve 3 takım halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    , Linz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 6.8.2018 23:28
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