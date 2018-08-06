Beşiktaş sezona iyi başlıyor
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    sezona iyi başlıyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> sezona iyi başlıyor

    'de 2018-2019 sezonuna Akhisarspor maçıyla başlayacak , lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

    Son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. , bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.

    Tek yenilgi 17 yıl önce
    , iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 17 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.

    İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.

    Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden , karşılaşmayı 2-0 kazandı.

    Son 5 sezonda kazandı
    Siyah-beyazlı ekip, son 5 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

    Geçen sezon Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki açılış maçında Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

    Sadece 7 maçta gol atamadı
    Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

    Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

    Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

    34 sezondur golsüz açılış yok
    1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 34 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

    Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 108 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.

    Sezonun ilk haftasındaki maçları
    Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    1959 Altay-Beşiktaş 1-2
    1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1
    1960-1961 Beşiktaş-Göztepe 3-1
    1961-1962 Beşiktaş-Göztepe 1-0
    1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0
    1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0
    1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0
    1965-1966 Beşiktaş-Feriköy 3-0
    1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0
    1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0
    1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0
    1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1
    1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0
    1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0
    1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0
    1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1
    1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1
    1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1
    1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0
    1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0
    1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0
    1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1
    1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1
    1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1
    1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1
    1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0
    1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0
    1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1
    1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2
    1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0
    1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2
    1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0
    1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1
    1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1
    1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1
    1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0
    1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3
    1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1
    1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0
    1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1
    1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1
    1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0
    2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0
    2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
    2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2
    2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3
    2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1
    2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1
    2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0
    2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0
    2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
    2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
    2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1
    2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1
    2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
    2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
    2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1
    2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5
    2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1
    2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0
    1. 6.8.2018 11:41
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