Son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.



Tek yenilgi 17 yıl önce

Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 17 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.

İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.

Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Son 5 sezonda kazandı

Siyah-beyazlı ekip, son 5 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki açılış maçında Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.



Sadece 7 maçta gol atamadı

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.



34 sezondur golsüz açılış yok

1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 34 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 108 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.



Sezonun ilk haftasındaki maçları

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: