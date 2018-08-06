Beşiktaş sezona iyi başlıyor
Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna Akhisarspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.
Tek yenilgi 17 yıl önce
Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 17 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.
İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.
Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Son 5 sezonda kazandı
Siyah-beyazlı ekip, son 5 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.
Geçen sezon Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki açılış maçında Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.
Sadece 7 maçta gol atamadı
Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.
Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.
Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.
34 sezondur golsüz açılış yok
1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 34 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.
Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 108 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.
Sezonun ilk haftasındaki maçları
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Altay-Beşiktaş
|1-2
|1959-1960
|Beşiktaş-Vefa
|4-1
|1960-1961
|Beşiktaş-Göztepe
|3-1
|1961-1962
|Beşiktaş-Göztepe
|1-0
|1962-1963
|Beşiktaş-Vefa
|4-0
|1963-1964
|Beşiktaş-İstanbulspor
|2-0
|1964-1965
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-0
|1965-1966
|Beşiktaş-Feriköy
|3-0
|1966-1967
|Beşiktaş-İzmirspor
|4-0
|1967-1968
|Beşiktaş-Vefa
|1-0
|1968-1969
|Beşiktaş-İstanbulspor
|1-0
|1969-1970
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-1
|1970-1971
|Beşiktaş-Vefa
|2-0
|1971-1972
|Giresunspor-Beşiktaş
|0-0
|1972-1973
|Boluspor-Beşiktaş
|1-0
|1973-1974
|Bursaspor-Beşiktaş
|1-1
|1974-1975
|Beşiktaş-Bursaspor
|3-1
|1975-1976
|Balıkesirspor-Beşiktaş
|1-1
|1976-1977
|Bursaspor-Beşiktaş
|0-0
|1977-1978
|Diyarbakırspor-Beşiktaş
|2-0
|1978-1979
|Beşiktaş-Orduspor (Ankara)
|1-0
|1979-1980
|Beşiktaş-Altay
|1-1
|1980-1981
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|1-1
|1981-1982
|Beşiktaş-Gaziantepspor
|4-1
|1982-1983
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-1
|1983-1984
|Antalyaspor-Beşiktaş
|0-0
|1984-1985
|Beşiktaş-Boluspor
|2-0
|1985-1986
|Zonguldakspor-Beşiktaş
|0-1
|1986-1987
|Samsunspor-Beşiktaş
|2-2
|1987-1988
|Beşiktaş-Denizlispor
|3-0
|1988-1989
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-2
|1989-1990
|Beşiktaş-Boluspor
|3-0
|1990-1991
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|0-1
|1991-1992
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1-1
|1992-1993
|Beşiktaş-Karşıyaka
|1-1
|1993-1994
|Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)
|3-0
|1994-1995
|Denizlispor-Beşiktaş
|1-3
|1995-1996
|Kayserispor-Beşiktaş
|1-1
|1996-1997
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-0
|1997-1998
|Beşiktaş-Şekerspor
|2-1
|1998-1999
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|4-1
|1999-2000
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1-0
|2000-2001
|Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor
|3-0
|2001-2002
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2002-2003
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-2
|2003-2004
|Samsunspor-Beşiktaş
|1-3
|2004-2005
|Malatyaspor-Beşiktaş
|1-1
|2005-2006
|Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş
|1-1
|2006-2007
|Manisaspor-Beşiktaş
|1-0
|2007-2008
|Beşiktaş-Konyaspor
|1-0
|2008-2009
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-3
|2009-2010
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2010-2011
|Bucaspor-Beşiktaş
|0-1
|2011-2012
|Eskişehirspor-Beşiktaş
|2-1
|2012-2013
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2013-2014
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-0
|2014-2015
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|0-1
|2015-2016
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|2-5
|2016-2017
|Beşiktaş-Alanyaspor
|4-1
|2017-2018
|Beşiktaş-Antalyaspor
|2-0
- 6.8.2018 11:41
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 2
Yorum
BJK'li Adam yeni geldi fanfinifong pesinde... yok kaplan'mis ismi ne olsun falan... evcilik oynamaya mi geldin koçum ?
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Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu - GENİŞ ÖZET İZLE | GOLLER İZLE
Toplam 12
Yorum
yaşar VAR böyle olacaksa yok olsun daha iyi.Bariz gol pozisyonu ve kırmızı kart çıkmıyor.Gomisin penaltı atamadığını ve Belhandanın bu takımda oynıyamıyacağını sadece F.Terim öğrenemedi.Ereni oyuna çok geç aldı.
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'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'
Toplam 1
Yorum
austin dünde gördükki şart.bu oyun saddece hızla güçle oynanmıyo yetenek olacak.belhanda ne yapsın önde al ver yapacağı adammı var.
Beşiktaş sezona iyi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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