Beşiktaş Aras Özbiliz'i Willem kulübüne kiralık gönderdi
Beşiktaş'ta gönderilecekler arasında yer alan Aras Özbiliz, Hollanda Ligi takımlarından Willem'e kiralandı.
Beşiktaş bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncuları bir bir elden çıkarıyor. Siyah-beyazlılar, Veli Kavlak'ın sözleşmesini tek taraflı fesih ettikten sonra Araz Özbiliz'i de Hollanda'nın Willem II takımına 1 yıllığına kiraladı.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Willem II kulübü "Kiralık işlemleri için gerekli kağıtlar hazırlanırken, Aras Özbiliz bugün idmana çıkacak" ifadelerine yer verildi.
ARAS ÖZBİLİZ'İN KARİYERİ
?28 yaşındaki kanat oyuncusu Beşiktaş'a 2016 yılında Rusya'nın Spartak Moskova takımından transfer oldu. Futbola Hollanda'da başlayan gurbetçi futbolcu ilk profesyonel sözleşmesini Ajax ile imzaladı. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere 5 maça çıkan Aras bu maçlarda 1 gol attı. Yeni sezon için teknik heyetin kadroda düşünmediği futbolcu 1 yıllığına Willem II takımına kiralandı.
- 6.8.2018 11:25
- Güncelleme: 6.8.2018 11:37
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 2
Yorum
BJK'li Adam yeni geldi fanfinifong pesinde... yok kaplan'mis ismi ne olsun falan... evcilik oynamaya mi geldin koçum ?
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Toplam 12
Yorum
yaşar VAR böyle olacaksa yok olsun daha iyi.Bariz gol pozisyonu ve kırmızı kart çıkmıyor.Gomisin penaltı atamadığını ve Belhandanın bu takımda oynıyamıyacağını sadece F.Terim öğrenemedi.Ereni oyuna çok geç aldı.
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'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'
Toplam 1
Yorum
austin dünde gördükki şart.bu oyun saddece hızla güçle oynanmıyo yetenek olacak.belhanda ne yapsın önde al ver yapacağı adammı var.
Beşiktaş Aras Özbiliz'i Willem kulübüne kiralık gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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