Beşiktaş bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncuları bir bir elden çıkarıyor. Siyah-beyazlılar, Veli Kavlak'ın sözleşmesini tek taraflı fesih ettikten sonra Araz Özbiliz'i de Hollanda'nın Willem II takımına 1 yıllığına kiraladı.



Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Willem II kulübü "Kiralık işlemleri için gerekli kağıtlar hazırlanırken, Aras Özbiliz bugün idmana çıkacak" ifadelerine yer verildi.

ARAS ÖZBİLİZ'İN KARİYERİ

?28 yaşındaki kanat oyuncusu Beşiktaş'a 2016 yılında Rusya'nın Spartak Moskova takımından transfer oldu. Futbola Hollanda'da başlayan gurbetçi futbolcu ilk profesyonel sözleşmesini Ajax ile imzaladı. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere 5 maça çıkan Aras bu maçlarda 1 gol attı. Yeni sezon için teknik heyetin kadroda düşünmediği futbolcu 1 yıllığına Willem II takımına kiralandı.





