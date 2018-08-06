Anderson Talisca, Tosic’i üzdü – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Anderson , Tosic’i üzdü

    Anderson Talisca, Tosic’i üzdü

    'tan 'e giden iki futbolcudan Anderson ile 'in takımları dün karşılaştı.

    'tan 'e giden iki futbolcudan Anderson ile 'in takımları dün karşılaştı. Guangzhou R&F'de top koşturan Tosic, dün süre almadı ancak G. Evergrandeli Talisca, 90 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Talisca'nın takımı rakibini deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı. Talisca, 4. maçında 6. golünü buldu

    1. 6.8.2018
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