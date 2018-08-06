Anderson Talisca, Tosic’i üzdü
Beşiktaş'tan Çin'e giden iki futbolcudan Anderson Talisca ile Dusko Tosic'in takımları dün karşılaştı.
Beşiktaş'tan Çin'e giden iki futbolcudan Anderson Talisca ile Dusko Tosic'in takımları dün karşılaştı. Guangzhou R&F'de top koşturan Tosic, dün süre almadı ancak G. Evergrandeli Talisca, 90 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Talisca'nın takımı rakibini deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı. Talisca, 4. maçında 6. golünü buldu
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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