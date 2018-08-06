Beşiktaş'tan Çin'e giden iki futbolcudan Anderson Talisca ile Dusko Tosic'in takımları dün karşılaştı. Guangzhou R&F'de top koşturan Tosic, dün süre almadı ancak G. Evergrandeli Talisca, 90 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Talisca'nın takımı rakibini deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı. Talisca, 4. maçında 6. golünü buldu