Orkan’a yol göründü – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    ’a yol göründü

    <a href="/index/orkan?id=cd4fa637-ca3d-4002-bb42-72f25a86d54a" class="" rel="tag">Orkan</a>’a yol göründü
    'ta yeni sezon öncesinde sağ kanatta tam anlamıyla bir savaş yaşanıyor. Quaresma'nın kampa yeni katıldığı ortamda, Lens ve Töre de performanslarıyla takımda kalmayı garantiledi. Genç oyuncu ise yarışta geri planda kaldı. Güneş'in, 'ın ayrılmasına izin verdiği ifade edildi.
    1. 5.8.2018
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