Mario Gomez, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    , Almanya 'nı bıraktı

    <a href="/index/mario-gomez?id=3fef7fa4-9cae-4e37-aeb9-739aa56ef546" class="" rel="tag">Mario Gomez</a>, Almanya <a href="/index/milli-takimi?id=5cfe5940-77d2-4178-adfd-159dd7a6ed50" class="" rel="tag">Milli Takımı</a>'nı bıraktı

    (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen ve bir dönem 'ta da oynayan , Almanya 'nı bıraktığını açıkladı.

    Gomez, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, milli takımdaki döneminin kolay geçmediğini ancak milli formayı giymenin çok güzel olduğunu belirtti.

    Milli takımda birçok kişiyi tanıma imkanı bulduğunu ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, "Çok sayıdaki genç ve yetenekli gence hayallerini gerçekleştirmeye, kendilerini kanıtlamaya, tecrübe kazanmaya ve Almanya adına en iyisini başarmaları için fırsat vermenin ve yer açmanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

    Kendisinin her zaman Almanya 'na bağlı kalacağını ifade eden Gomez, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktörün "ihtimal dışı sebeplerden dolayı" kendisine ihtiyaç duyması durumunda milli takımda yer almaya hazır olacağını çünkü bu takıma sevgisinin devam ettiğini kaydetti.

    2010 ve 2018'deki dünya kupaları ile 2008, 2012 ve 2016 Avrupa şampiyonalarına katılan Gomez, Takımı'nda oynadığı 78 maçta 31 gol kaydetti.

    Gomez, 'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 'nın ardından 'den sonra Almanya 'ndan ayrıldığını açıklayan ikinci futbolcu oldu.

    Almanya, 'daki organizasyonda gruplardan çıkamamış ve turnuvaya erken veda etmişti.

    1. 5.8.2018 18:19
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