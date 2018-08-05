LASK Linz evinde bir puana razı oldu – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Linz evinde bir puana razı oldu

    <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz evinde bir puana razı oldu

    'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Linz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı St. ile 0-0 berabere kaldı.

    Avusturya Ligi'nin 2. haftasında Linz ile St. karşı karşıya geldi.

    İki takım da mücadele boyunca yakaladığı pozisyonlarda gol bulmayı başaramadı.

    Linz, 60. dakikada Maximilian Ullmann'ın kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

    Bu sonuçla St. 4, Linz bir puana yükseldi.

    , LASK Linz ile Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 9 Ağustos'ta 'da, rövanşını ise 16 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

    1. 5.8.2018 21:00
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