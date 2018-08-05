Enes Ünal müjdesi – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    müjdesi

    <a href="/index/enes-unal?id=4fe9609b-d64c-486f-aba6-89d5494db140" class="" rel="tag">Enes Ünal</a> müjdesi
    'in santrfor ısrarı sürürken, tecrübeli hocaya 'dan güzel haber geldi. Villareal'in geçen sezon kiralık oynattığı Bacca için Milan'a yaptığı teklifin kabul edildiği, böylece Güneş'in transferine onay verdiği ve takımında 4. forvet durumuna düşen 'a ayrılık yolunun iyice açıldığı belirtildi. Villareal forvete Toko Ekambi ve Gerard Moreno'yu etti.
    1. 5.8.2018
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