Demba Ba'ya ırkçı saldırı! Beşiktaş'tan destek – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'ya ırkçı saldırı! 'tan destek

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a>'ya ırkçı saldırı! <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan destek

    'a transfer olması beklenen ancak son anda 'in takımına transfer olan , dün oynanan maçta rakibinin ırkçı saldırısına maruz kaldı. Takım arkadaşları 'yı tutmakta zorlandı.

    Kariyerine 'de devam eden Senegal'li yıldız , takımı 'nın Changchun Yatai ile oynadığı karşılaşmada rakibi 'nin ırkçı sözleri sonrasında adeta çıldırdı. Takım arkadaşları 'yı kontrol etmekte zorlanırken, rakip takımın Nijeryalı kaptanı Odion Ighalo duruma müdahale etti. İghalo önce 'ya neden sinirlendiğini sordu, ardından da gidip kendi takım arkadaşı olan 'ye tepki gösterdi ve ortamı yumuşattı. Futbol Federasyonu konuyla ilgili olarak soruşturma başlatacak. Bilindiği gibi , son yıllarda özellikle ırkçılık konusunda çok sert kararlar veriyor ve bu konuda oldukça hassas.

    1. 5.8.2018 13:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ya ırkçı saldırı! 'tan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN