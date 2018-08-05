Beşiktaş'a transfer olması beklenen ancak son anda Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Demba Ba, dün oynanan maçta rakibinin ırkçı saldırısına maruz kaldı. Takım arkadaşları Demba Ba'yı tutmakta zorlandı.
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek: Irkçılığa hayır, yalnız değilsin. pic.twitter.com/18BoqA4cmg— Fotomaç (@fotomac) 5 Ağustos 2018
- 5.8.2018 13:26
-
Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
-
Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
-
Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Demba Ba'ya ırkçı saldırı! Beşiktaş'tan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.