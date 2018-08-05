Demba Ba'dan kendisine destek verenlere teşekkür – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    'dan kendisine destek verenlere teşekkür

    Demba Ba'dan kendisine destek verenlere teşekkür

    'de ile oynanan karşılaşmada ırkçı ifadelere maruz kaldığını savunan 'nın Senegalli futbolcusu , kendisine destek verenlere teşekkür etti.

    , hesabından paylaştığı mesajda, elinde "Irkçılığa hayır" yazılı flamanın bulunduğu ve 'ta oynadığı döneme ait bir fotoğrafa yer vererek, "Irkçılığa hayır. Irkçılığa karşı yanımda duran herkese minnettarım. Ayrıca mesaj gönderen ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ayakta durmamın sebebi sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

    Kariyerine 'de devam eden Beşiktaş ve 'nin eski oyuncusu Demba Ba, takımı 'nın deplasmanda ile oynadığı maçın ikinci yarısında rakip futbolculardan Li Zhang ile tartışmaya girmişti. Demba Ba, kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Çinli futbolcuya sert tepki göstermişti. İki takımın oyuncuları, Senegalli futbolcuyu güçlükle sakinleştirmişti.

    ŞANGHAY SHENHUA TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DEMBA BA'YA DESTEK
    Çin ekibi Şanghay Shenhua'nın teknik direktörü Wu Jingui, takımın Senegalli futbolcusu Demba Ba'nın Changchun Yatai ile oynanan karşılaşmada küçük düşürücü ifadelere maruz kaldığını açıkladı.

    Çinli teknik adam, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Demba Ba'nın maruz kaldığı duruma tepki göstererek, "Changchun Yatai takımından bir oyuncunun Demba Ba için küçük düşürücü ifadeler kullandığını öğrendim. Dünyanın hiçbir yerinde bu tip söylemler olmamalı." ifadelerini kullandı.

    Çin Süper Lig'de farklı ülkelerden birçok futbolcunun top koşturduğunu hatırlatan Wu Jingui, "Herkese saygı gösterilmeli. Bir daha ırkçılık olayları yaşanmamalı." yorumunu yaptı.

    Kariyerine Çin'de devam eden Beşiktaş ve Göztepe'nin eski oyuncusu Demba Ba, takımı Şanghay Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçın ikinci yarısında rakip futbolculardan Li Zhang ile tartışmaya girmişti. Demba Ba, kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Çinli futbolcuya sert tepki göstermişti. İki takımın oyuncuları, Senegalli futbolcuyu güçlükle sakinleştirmişti.

    1. 5.8.2018 23:52
    2. Güncelleme: 5.8.2018 23:53
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