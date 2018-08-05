Chadli’yi ikna turları! – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Chadli’yi ikna turları!

    Chadli’yi ikna turları!

    'in çok istediği isimlerden biri olan konusunda yönetim ilgisini sürdürüyor.

    Kulübün az bir kiralama bedeli yerine vermektense "Ya satarım ya da elimde tutarım" diyen West Browich kulübünün tavrı kırılmaya çalışılıyor. Sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen Belçikalı yıldızın 'a gitmek istemesi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor.
    1. 5.8.2018
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