Beşiktaş Kulübü'nün, Ryan Babel'in Youtube'da düzenli olarak paylaştığı Vloglardan birini resmi twitter hesabından izinsiz olarak paylaşması Hollandalı yıldızı kızdırdı.

BABEL: LÜTFEN DOĞRU OLANI YAPIN

Babel vlog'un kendinden habersiz paylaşılmasına tepki olarak, "Youtube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu beyler... Lütfen doğru olanı yapın" ifadelerini kullandı.



BABEL 2 BİN ABONE KAYBETTİ

Babel'in bu mesajı siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirirken Beşiktaşlılar Hollandalı golcünün youtube sayfası aboneliğinden çıkmaya başladı. Babel 2 saat içinde tam 2 bin abone kaybetti.



ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Hollandalı golcü taraftarların tepkisinin katlanarak artması sonrasında sessizliğini bozdu. Babel, twitter sayfasından yayınladığı mesajda, "Yanlış anlaşılma için özür dilerim. Ben Beşiktaş'ı hep sevdim ve hep seveceğim. Hep birlikte Beşiktaş'a odaklanıp bu sene şampiyon olalım." ifadelerini kullandı.





