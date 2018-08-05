Beşiktaş'la Ryan Babel arasında YouTube krizi!
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıların resmi twitter hesabına sitemde bulundu.
Beşiktaş Kulübü'nün, Ryan Babel'in Youtube'da düzenli olarak paylaştığı Vloglardan birini resmi twitter hesabından izinsiz olarak paylaşması Hollandalı yıldızı kızdırdı.
BABEL: LÜTFEN DOĞRU OLANI YAPIN
Babel vlog'un kendinden habersiz paylaşılmasına tepki olarak, "Youtube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu beyler... Lütfen doğru olanı yapın" ifadelerini kullandı.
BABEL 2 BİN ABONE KAYBETTİ
Babel'in bu mesajı siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirirken Beşiktaşlılar Hollandalı golcünün youtube sayfası aboneliğinden çıkmaya başladı. Babel 2 saat içinde tam 2 bin abone kaybetti.
ÖZÜR MESAJI YAYINLADI
Hollandalı golcü taraftarların tepkisinin katlanarak artması sonrasında sessizliğini bozdu. Babel, twitter sayfasından yayınladığı mesajda, "Yanlış anlaşılma için özür dilerim. Ben Beşiktaş'ı hep sevdim ve hep seveceğim. Hep birlikte Beşiktaş'a odaklanıp bu sene şampiyon olalım." ifadelerini kullandı.
- 4.8.2018 20:01
- Güncelleme: 5.8.2018 01:51
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