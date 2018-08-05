"Beşiktaş’la görüşmedik" – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    "’la görüşmedik"

    "<a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’la görüşmedik"
    Fabri'yi Fulham'a satan ve kaleci arayışlarını sürdüren 'ın listesindeki isimlerden biri olan kalecisi 'in menajeri Ömer Koray Uzun, siyah-beyazlı yetkililerle görüşmediklerini açıkladı. Uzun, "Harun 'un sözleşmeli futbolcusu. İyi de bir kontratı var ve takım kaptanı. Olaylar bizim dışımızda gelişiyor. Bursaspor Başkanı Ali Ay ile Başkanı Fikret Orman'ın görüştüklerini biz de biliyoruz. Ama bizim açımızdan kesinlikle bir görüşme olmadığını söylemek istiyorum" dedi.
    1. 5.8.2018
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