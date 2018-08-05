Beşiktaş Atiba ile nikah tazeledi – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Atiba ile nikah tazeledi

    Beşiktaş Atiba ile nikah tazeledi

    , 'ın sözleşmesinin 1 yıl yenilendiğini 'ye bildirdi.

    'ta Atiba bilmecesi sonunda çözüldü. Kanadalı futbolcunun sözleşmesinin 1 yıl yenilendiği kulüp tarafından 'ye bildirildi.

    Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi, ile yeni sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    1. 4.8.2018 22:21
    2. Güncelleme: 5.8.2018 01:51
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