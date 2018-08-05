Alvaro Negredo’da Arabistan’a dönüş! – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Alvaro ’da Arabistan’a dönüş!

    Alvaro <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>’da Arabistan’a dönüş!

    Yönetim, Vallecano’nun teklifini düşük bulan golcüye ‘Arabistan’ı düşün’ dedi.

    Teknik Direktörü 'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Alvaro Negredo'ya Arabistan yolu göründü. Geçtiğimiz günlerde İspanyol Rayo Vallecano kulübü golcü oyuncuya talip olmuş, ancak 'tan 4.3 milyon euro kazanan 'ya senelik 1.5 milyon euro önerince görüşmeler tıkanmıştı.

    ŞAMPİYONLUK GETİRDİ
    yönetimi de 'in son Avrupa Ligi maçının kadrosuna bile almadığı için tekrar 'ı zorluyor. Jesus'un takımı Al Hilal'in istediği Alvaro , eşini ikna etmeye çalışıyor. Yönetim de İspanyol futbolcuya, "Eşini ikna etmelisin, çok iyi para veriyorlar" diyerek ikna etmeye çalışıyor.
    1. 5.8.2018
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