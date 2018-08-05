Alvaro Negredo’da Arabistan’a dönüş!
Yönetim, Vallecano’nun teklifini düşük bulan golcüye ‘Arabistan’ı düşün’ dedi.
ŞAMPİYONLUK GETİRDİ
Beşiktaş yönetimi de Şenol Güneş'in son UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosuna bile almadığı Negredo için tekrar Suudi Arabistan'ı zorluyor. Jesus'un takımı Al Hilal'in istediği Alvaro Negredo, eşini ikna etmeye çalışıyor. Yönetim de İspanyol futbolcuya, "Eşini ikna etmelisin, çok iyi para veriyorlar" diyerek ikna etmeye çalışıyor.
- 5.8.2018
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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