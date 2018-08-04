Vida’nın keyfi yerinde – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Vida’nın keyfi yerinde

    Vida’nın keyfi yerinde
    BEŞİKTAŞ'IN, 'nda Hırvatistan formasıyla etkili bir performans sergileyen yıldızı Domagoj Vida takıma katıldı. Hırvat yıldız, dün sabah Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Vida; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Vida ardından Ümraniye'ye giderek takıma dahil oldu. Bu arada Vida'nın romantikliği kameralara yansıdı. Hırvat oyuncu önceki gece 04:15'te eşi Ivana'ya serenat yaptı. Kaldıkları yerin önüne indi, üzerini çıkardı ve yanında bulunan bir grup sanatçı ile beraber eşine 'serenat' yaptı. Tüm bunları yaptığı sırada 'da takım arkadaşları Thorshavn maçını bekliyordu.
    1. 4.8.2018
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