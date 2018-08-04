Vagner’e inanıyor – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Vagner’e inanıyor

    Vagner’e inanıyor
    NEGREDO'YU Torshavn maçının kadrosuna almayarak kararını 'net' olarak yönetime gösteren , Love konusunda sürpriz bir hamle yaptı. Tecrübeli hoca, önceki akşam genç stoper Alpay'ı oyuna almayı planlıyordu. Fakat son anda kadroda tutmaya karar verdiği Vagner Love'u sahaya sürdü ve sambacıya "Tercihim sensin" mesajını verdi.
    1. 4.8.2018
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