Linz biletleri satışta – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Linz biletleri satışta

    Linz biletleri satışta
    BEŞİKTAŞ'IN Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları 90 ila 245 TL arasında değişiyor. Bu arada VIP ve 1903 Tribünü biletleri de 680-800 TL'den satışa sunuldu.
    1. 4.8.2018
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