LASK Linz maçı biletleri satışa sunuldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 245 lira
2. kategori: 225 lira
3. kategori: 205 lira
4. kategori: 195 lira
5. kategori: 165 lira
6. kategori: 150 lira
7. kategori: 100 lira
8. kategori: 90 lira
VIP: 680 lira
1903 A-E Tribünü: 680 lira
1903 B-D Tribünü: 750 lira
1903 C Tribünü: 800 lira
Kaynak: AA
- 4.8.2018 14:36
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Feda eşittir Vefa
Toplam 1
Yorum
canfb volkan'a imzalatılan sözleşme de çok güzel 20maça çıkarsa otomatik 1 sene uzuyor volkan'ın sadece formunu korumayı düşünmesini sağladılar.
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Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
Toplam 2
Yorum
ömür aziz yıldırım, aykut kocaman ve ekibini mumla arayacağız.yazık ki vaziyet bunu gösteriyor.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 10
Yorum
gokkuş gönder demesi kolay parasını ödemesi zor tamda basının istediği gibi konuşmayın cimbomluya boş konuşma yakışmaz
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