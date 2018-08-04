Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Linz maçı biletleri satışa sunuldu

    <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz maçı biletleri satışa sunuldu

    'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 'nın Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

    1. kategori: 245 lira

    2. kategori: 225 lira

    3. kategori: 205 lira

    4. kategori: 195 lira

    5. kategori: 165 lira

    6. kategori: 150 lira

    7. kategori: 100 lira

    8. kategori: 90 lira

    VIP: 680 lira

    1903 A-E Tribünü: 680 lira

    1903 B-D Tribünü: 750 lira

    1903 C Tribünü: 800 lira



    Kaynak: AA
    1. 4.8.2018 14:36
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