23 yaşındaki yıldız siyah-beyazlı formayla 45 dakikada 1 gol atarken, Avrupa kupalarında hat-trick yapan ikinci Beşiktaşlı olmayı başardı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta 3 gol birden atan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, siyah-beyazlı ekibin yeni yıldız adayı olarak dikkati çekiyor. Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı. Beşiktaş formasıyla 6 maçta 319 dakika süre alan Larin, 7 gole ulaştı. Kanadalı futbolcu, 45 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.
6 MAÇTA 2 KEZ HAT-TRİCK YAPTI
Larin, 6 maçta 2 kez hat-trick yaptı. Geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Sivasspor'u 5-1 yendiği maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran Larin, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Torshavn rövanş karşılaşmasında da bunu başardı. Larin, şans bulduğu kısa sürede ilk unvanını elde etti. Torshavn maçında hat-trick yapan Kanadalı, Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlı formayla bunu başaran ikinci futbolcu oldu. Beşiktaş kariyerindeki 2 Avrupa maçında 3 gole ulaşan Larin, bundan sonraki karşılaşmalarda 5 gol bularak Demba Ba'nın bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını yakalamaya çalışacak.
TÜM GOLLER VODAFONE PARK'TA
CYLE Larin, siyahbeyazlı formayla gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı. Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve B36 Torshavn'ı konuk ettiği maçlarda gollerini kaydetti.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Larin atıyor Kartal uçuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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