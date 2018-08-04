Larin atıyor Kartal uçuyor – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    atıyor uçuyor

    Larin atıyor Kartal uçuyor

    23 yaşındaki yıldız siyah-beyazlı formayla 45 dakikada 1 gol atarken, Avrupa kupalarında hat-trick yapan ikinci Beşiktaşlı olmayı başardı

    'ın 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta 3 gol birden atan Kanadalı futbolcu Cyle , siyah-beyazlı ekibin yeni yıldız adayı olarak dikkati çekiyor. Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Spor Toto 'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı. Beşiktaş formasıyla 6 maçta 319 dakika süre alan Larin, 7 gole ulaştı. Kanadalı futbolcu, 45 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.

    6 MAÇTA 2 KEZ HAT-TRİCK YAPTI
    Larin, 6 maçta 2 kez hat-trick yaptı. Geçen sezon Süper Lig'in son haftasında 'u 5-1 yendiği maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran Larin, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Torshavn rövanş karşılaşmasında da bunu başardı. Larin, şans bulduğu kısa sürede ilk unvanını elde etti. Torshavn maçında hat-trick yapan Kanadalı, 'nın ardından siyah-beyazlı formayla bunu başaran ikinci futbolcu oldu. Beşiktaş kariyerindeki 2 Avrupa maçında 3 gole ulaşan Larin, bundan sonraki karşılaşmalarda 5 gol bularak Demba Ba'nın bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını yakalamaya çalışacak.

    TÜM GOLLER VODAFONE PARK'TA
    CYLE Larin, siyahbeyazlı formayla gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı. Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve B36 Torshavn'ı konuk ettiği maçlarda gollerini kaydetti.

    1. 4.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Larin atıyor Kartal uçuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN