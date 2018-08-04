Kartal’a durmak yok – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’a durmak yok

    Kartal’a durmak yok

    2. ön eleme turu rövanşında önceki gün Torshavn'ı 6-0'la geçen 'a durmak yasak.

    2. ön eleme turu rövanşında önceki gün Torshavn'ı 6-0'la geçen 'a durmak yasak. 3. ön elemede LASK Linz ile 9 Ağustos'ta karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Bu arada dünkü idman öncesi 'in doğum günü kutlandı.

    1. 4.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal’a durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN