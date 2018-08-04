Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında önceki gün Torshavn'ı 6-0'la geçen Beşiktaş'a durmak yasak. 3. ön elemede LASK Linz ile 9 Ağustos'ta karşılaşacak olan Kartal, bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Bu arada dünkü idman öncesi Medel'in doğum günü kutlandı.