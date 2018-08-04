Gökhan Töre’ye şartlı onay – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’ye şartlı onay

    Gökhan Töre’ye şartlı onay

    Torshavn maçında forma şansı bulan ’nin 90 dakika forma talebine Güneş, “Sabırlı ol, seni yeniden kaybedemem” dedi

    BEŞİKTAŞ'IN Torshavn maçıyla birlikte yeniden sahalara dönen Gökhan'a, 'ten ilk uyarı geldi. Tecrübeli teknik adam maç öncesinde "Hazırım, forma giymek istiyorum" diyen talebesine, "Sabırlı ol. Sakatlıktan yeni çıktın, seni yeniden kaybetmek istemiyorum" yanıtını vererek aceleci olmamasını söyledi. Bu arada en son Mayıs 2016'da karşısında asist yapan Töre, formasıyla 819 gün sonra ilk kez bir resmi maçta asist yaptı. Bu arada maç sonunda ilginç bir olay yaşandı. Maç sonu 3'lüsü 'den geldi. Torshavn'ın futbolcusu da, Töre üçlü çektirince merak ederek sahaya geldi ve ardından o da taraftarlara üçlü çektirdi.
    1. 4.8.2018
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