Fikret Orman'dan Beşiktaş taraftarına mesaj – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'dan taraftarına mesaj

    Fikret Orman'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

    Başkanı 'ın dünkü açıklamaları günün öne çıkanlarındandı.

    Başkanı 'ın dünkü açıklamaları günün öne çıkanlarındandı. Küfürlü tezahürata tepki gösteren 'ın patronu, "Torshavn maçında rakiplerimize yönelik kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Beşiktaş, her dönemde centilmenliğiyle tarihe adını yazdırmıştır. Taraftarlarımızın bu sezon boyunca da kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum" sözlerini sarfetti.

    1. 4.8.2018
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