Fikret Orman'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dünkü açıklamaları günün öne çıkanlarındandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dünkü açıklamaları günün öne çıkanlarındandı. Küfürlü tezahürata tepki gösteren Kartal'ın patronu, "Torshavn maçında rakiplerimize yönelik kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Beşiktaş, her dönemde centilmenliğiyle tarihe adını yazdırmıştır. Taraftarlarımızın bu sezon boyunca da kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum" sözlerini sarfetti.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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