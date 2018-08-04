Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dünkü açıklamaları günün öne çıkanlarındandı. Küfürlü tezahürata tepki gösteren Kartal'ın patronu, "Torshavn maçında rakiplerimize yönelik kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Beşiktaş, her dönemde centilmenliğiyle tarihe adını yazdırmıştır. Taraftarlarımızın bu sezon boyunca da kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum" sözlerini sarfetti.