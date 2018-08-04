Domagoj Vida Premier Lig'e gidiyor! En yükse teklif...
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Domagoj Vida 'e gidiyor!

    Domagoj Vida Premier Lig'e gidiyor!

    'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, 'den gelen teklifine sıcak bakıyor. En yüksek teklif Premier Lig'in yeni ekiplerinden Wolverhampton'dan geldi. Hırvat oyuncu 18 milyon Euro bedelle Ada'ya gitmeye hazırlanıyor

    'de sezonun biteceği tarih olan 9 Ağustos için geri sayım sürerken Vida'nın gideceği adres yavaş yavaş netleşmeye başladı. 'nda gösterdiği performansın ardından Leicester City, , West Ham ve Wolverhampton'un listesine giren 29 yaşındaki futbolcunun 18 milyon Euro civarında bir bedelle transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Vida için en yüksek teklifin 'in yeni ekibi Wolverhampton'dan geldiği ve başkan 'ın hafta başında gideceği İngiltere'de bu işe son noktayı koyacağı belirtildi. Vida'yla dört Ada kulübünün yanı sıra 'dan de ilgileniyordu.
    1. 4.8.2018 08:15
    2. Güncelleme: 4.8.2018 08:17
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