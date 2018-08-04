Domagoj Vida Premier Lig'e gidiyor!
Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, İngiltere Premier Lig'den gelen transfer teklifine sıcak bakıyor. En yüksek teklif Premier Lig'in yeni ekiplerinden Wolverhampton'dan geldi. Hırvat oyuncu 18 milyon Euro bedelle Ada'ya gitmeye hazırlanıyor
- 4.8.2018 08:15
- Güncelleme: 4.8.2018 08:17
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Feda eşittir Vefa
Toplam 1
Yorum
canfb volkan'a imzalatılan sözleşme de çok güzel 20maça çıkarsa otomatik 1 sene uzuyor volkan'ın sadece formunu korumayı düşünmesini sağladılar.
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Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
Toplam 2
Yorum
ömür aziz yıldırım, aykut kocaman ve ekibini mumla arayacağız.yazık ki vaziyet bunu gösteriyor.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 10
Yorum
gokkuş gönder demesi kolay parasını ödemesi zor tamda basının istediği gibi konuşmayın cimbomluya boş konuşma yakışmaz
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