Bu maçlar ölçü değil – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Bu maçlar ölçü değil

    Bu maçlar ölçü değil
    BEŞİKTAŞ önceki akşam 6-0 kazandı ama teknik direktör her zamanki gibi yine memnun olmadı. Tecrübeli çalıştırıcının maç sonunda oyuncularına, "Hepinizi ciddiyetinizden dolaıy kutluyorum. İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetten sonra 'acaba' dedim ama disiplinden taviz vermediniz. Ama unutmayın bu maç kesinlikle ölçü değil" dedi.
    1. 4.8.2018
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