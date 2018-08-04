Beşiktaş Kulübü'nün, Ryan Babel'in Youtube'da düzenli olarak paylaştığı Vloglardan birini resmi twitter hesabından izinsiz olarak paylaşması Hollandalı yıldızı kızdırdı.

BABEL: LÜTFEN DOĞRU OLANI YAPIN

Babel vlog'un kendinden habersiz paylaşılmasına tepki olarak, "Youtube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu beyler... Lütfen doğru olanı yapın" ifadelerini kullandı.





