Beşiktaş'la Ryan Babel arasında YouTube krizi! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'la arasında krizi!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'la <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a> arasında <a href="/index/youtube?id=6aa7e2d2-c270-46f3-8398-34333e4a0fee" class="" rel="tag">YouTube</a> krizi!

    'ın Hollandalı yıldızı , siyah-beyazlıların resmi twitter hesabına sitemde bulundu.

    Kulübü'nün, 'in 'da düzenli olarak paylaştığı Vloglardan birini resmi twitter hesabından izinsiz olarak paylaşması Hollandalı yıldızı kızdırdı.

    BABEL: LÜTFEN DOĞRU OLANI YAPIN
    Babel vlog'un kendinden habersiz paylaşılmasına tepki olarak, "Youtube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu beyler... Lütfen doğru olanı yapın" ifadelerini kullandı.


    1. 4.8.2018 20:01
    2. Güncelleme: 4.8.2018 20:13
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