Beşiktaş'la Ryan Babel arasında YouTube krizi!
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıların resmi twitter hesabına sitemde bulundu.
Beşiktaş Kulübü'nün, Ryan Babel'in Youtube'da düzenli olarak paylaştığı Vloglardan birini resmi twitter hesabından izinsiz olarak paylaşması Hollandalı yıldızı kızdırdı.
BABEL: LÜTFEN DOĞRU OLANI YAPIN
Babel vlog'un kendinden habersiz paylaşılmasına tepki olarak, "Youtube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu beyler... Lütfen doğru olanı yapın" ifadelerini kullandı.
- 4.8.2018 20:01
- Güncelleme: 4.8.2018 20:13
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